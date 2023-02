Zaniolo, il messaggio della mamma: “Ora riparti”

La Roma rappresenta ormai il passato. Nicolò Zaniolo da qualche giorno è concentrato soltanto sul presente al Galatasaray e per non fargli mancare l'appoggio, sua madre, Francesca Costa, è volata in Turchia con il resto della famiglia, pubblicando poi una foto su Instagram con il figlio e il marito, Igor. Scatto al quale ha poi allegato un messaggio: «Per noi che crediamo da sempre in te - le sue parole - per tutti quelli che credono in te e per tutti quelli che crederanno in te. Sei una forza della natura, da qui riparti e riaccendi il tuo sorriso». Ieri, riporta Il Messaggero, il club turco lo ha presentato ai media. Zaniolo ha lasciato la Roma a gennaio per 16 milioni più 13 di bonus. Ha vestito la maglia giallorossa per quattro stagioni e mezzo, giocando 128 partite segnando 24 gol in tutte le competizioni. Memorabile resterà la rete dello scorso 25 maggio con la quale la Roma ha vinto la Conference League, sconfiggendo in finale il Feyenoord per 1-0.