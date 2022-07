Dybala day all’Eur: maxi-schermi e strade chiuse

È il giorno di Paulo Dybala alla Roma . Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, questa sera alle 21:00 circa ci sarà l'evento al Colosseo Quadrato dell’Eur , nel quartiere generale della maison Fendi , per la presentazione ufficiale della Joya. Ieri il sopralluogo della Questura per delineare il piano di sicurezza e approntare la viabilità. Ai lati del Palazzo della Civiltà del lavoro saranno montati due maxi-schermi per i tifosi giallorossi.

La polizia locale del IX Gruppo sarà impegnata con oltre 10 pattuglie, già dalla mattina, per liberare i piani stradali come disposto dalla Questura per motivi di sicurezza e ordine pubblico e la gestione dei servizi di viabilità. Le chiusure interesseranno piazza Quadrato della Concordia, via della Civiltà del Lavoro, parte di viale Pasteur, piazzale Adenauer e viale dell’Urbanistica e, in caso di necessità, procederanno ad ulteriori interdizioni momentanee.