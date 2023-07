Dybala accende la Roma

La sensazione che Dybalasia un calciatore felice si avverte, è palpabile. Il feeling col gruppo è testimoniato dal sorriso, fedele compagno di viaggio in questi giorni di lavoro a Trigoria. Si avverte che il ragazzo è rinato. Roma era quello che ci voleva per lui. Lo sanno anche gli agenti che hanno deciso di non forzare la mano. Il contratto in effetti già c’è. Bisogna soltanto capire da che base fissa si partirà con conseguenze sulla clausola rescissoria. Se rimane tutto com’è, ossia il 30 luglio passa indenne senza colloqui, si rinnova automaticamente la clausola rescissoria, lo stipendio aumenta nella parte fissa di un milione abbondante salendo a 5, ai quali poi andranno aggiunti i bonus legati a gol, assist, presenze, diritti d’immagine e merchandising che, se soddisfatti, avvicineranno il campione a 7,5 milioni, quanto guadagnava alla Juve. L’incontro andrà in scena a breve.