Contro la Viola torna Koné. Donne, arriva il terzo scudetto

Riparte la sfida a distanza con la Juventus che oggi affronterà il Verona già aritmeticamente in Serie B. Ma a prescindere dal risultato dei bianconeri domani la Roma non può permettersi di sbagliare anche perché il pari tra Como e Napoli fornisce l'assist per blindare almeno il quinto posto che significherebbe Europa League sicura, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Con la Fiorentina Gasperini ritrova Koné che dopo oltre un mese di stop è pronto a rientrare dai primo minuto al fianco di Cristante. Davanti Malen guidera l'attacco, Dybala spera ma parte indietro nel ballottaggio con Pisilli sulla trequarti. Soulé completerà il tridente. Sulle fasce spazio a Celik e Wesley. Nessun dubbio in difesa: Mancini, Ndicka e Hermoso comporranno il pacchetto arretrato davanti a Svilar. Oltre a Pellegrini e Dovbyk non ci sarà neanche Zaragoza per un problema al ginocchio.