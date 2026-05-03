Riparte la sfida a distanza con la Juventus che oggi affronterà il Verona già aritmeticamente in Serie B. Ma a prescindere dal risultato dei bianconeri domani la Roma non può permettersi di sbagliare anche perché il pari tra Como e Napoli fornisce l'assist per blindare almeno il quinto posto che significherebbe Europa League sicura, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Con la Fiorentina Gasperini ritrova Koné che dopo oltre un mese di stop è pronto a rientrare dai primo minuto al fianco di Cristante. Davanti Malen guidera l'attacco, Dybala spera ma parte indietro nel ballottaggio con Pisilli sulla trequarti. Soulé completerà il tridente. Sulle fasce spazio a Celik e Wesley. Nessun dubbio in difesa: Mancini, Ndicka e Hermoso comporranno il pacchetto arretrato davanti a Svilar. Oltre a Pellegrini e Dovbyk non ci sarà neanche Zaragoza per un problema al ginocchio.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma rassegna stampa il messaggero Contro la Viola torna Koné. Donne, arriva il terzo scudetto
il messaggero
Contro la Viola torna Koné. Donne, arriva il terzo scudetto
Oltre a Pellegrini e Dovbyk non ci sarà neanche Zaragoza per un problema al ginocchio.
In dubbio Tsimikas per un risentimento muscolare. Chi invece non ha fallito il proprio match point è la Roma Femminile che con due giornate di anticipo si laurea campione d'italia. Si tratta del terzo scudetto in quattro anni, il primo con Rossettini come allenatore. Esplosione di gioia al Tre Fontane (sold out) sotto gli occhi di Massara, Gritti (vice di Gasperini) e il CRO Gandler.
© RIPRODUZIONE RISERVATA