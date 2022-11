Benedetto ragazzo

Superficiale e maldestra nell'approccio, a tratti irritante per quanto sciupona (vero Abraham?) ma con un cuore grande così, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E con un folletto italo-australiano di 18 anni capace di far vedere le streghe al Verona e le stelle ai 4mila tifosi giallorossi che anche di lunedì hanno riempito il settore ospiti del Bentegodi. La Roma vince così in rimonta. Ritrova in campionato dopo oltre 9 mesi il gol di Zaniolo (l'ultimo era stato ad Empoli, lo scorso 23 gennaio), inanella la quarta vittoria consecutiva in trasferta (dopo Empoli, Inter e Sampdoria) mette la freccia sui nerazzurri e la Lazio piazzandosi al quarto posto in classifica, e scopre definitivamente il talento scovato da Totti, che prima di un torneo Under 17 in Malesia di tre anni fa. giocava nei Western Sydney Wanderers.