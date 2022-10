Belotti-Tammy atto terzo

Ci riprovano. Stavolta più per necessità che per scelta. Dopo Siviglia e Genova, Belotti e Abraham troveranno spazio anche a Helsinki. Tra i due, a soffrire maggiormente, è l’inglese costretto per caratteristiche ad allargarsi, venire incontro al pallone, lasciando la profondità all’ex granata. Ruolo che ad Abraham sta stretto. Anche perché un attaccante si misura con i gol e i 2 segnati sinora non solo gli hanno fatto perdere posizioni nella Roma ma anche appeal in nazionale a tal punto che nelle ultime due uscite in Nations non ha racimolato nemmeno un minuto. Dybala non c’è, Zaniolo nemmeno. Tocca a Tammy e Belotti spingere la Roma a Helsinki, per poi giocarsi l’all-in la prossima settimana all’Olimpico contro il Ludogorets.