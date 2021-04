Avvistato Allegri, i tifosi sognano

Il tecnico toscano a pranzo con Ubaldo Righetti che sui social posta una foto con un hashtag diventato virale

Ai tempi dei social basta un hashtag per infiammare la tifoseria. Il protagonista di questa storia, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, è Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma e oggi volto di Roma tv, che ieri attraverso il suo account Instagram ha svelato un pranzo con Massimiliano Allegri in un ristorante nel centro della Capitale. Non solo, ha accompagnato allo scatto anche l'hashtag #StateAllegri, accedendo la fantasia dei tifosi (per nulla allegri dopo il 3-2 rifilato dal Cagliari) in attesa di sapere chi siederà in panchina al posto di Paulo Fonseca. Un indizio? O un semplice pranzo tra amici?