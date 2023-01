Zaniolo, segnali d’addio: Roma pronta a cederlo per 30 milioni a gennaio

Tra la Roma e Zaniolo sembra un film già visto. A distanza di sette mesi a cambiare, scrive Tuttosport, è solo il clima, perché quello che sta accadendo intorno all'attaccante giallorosso sembra ricalcare in pieno quanto accaduto già in estate. Sono tornate con insistenza a farsi sentire le voci di un possibile addio alla Capitale del calciatore già a gennaio, ma almeno per ora di offerte ufficiali a Trigoria non ne sono arrivate . Gli interessamenti, però, non mancano, soprattutto dalla Premier, dove Newcastle e Tottenham sono quei club che più di altri (vedi il Borussia Dortmund) potrebbero decidere di sferrare l'affondo definitivo da qui al 31 gennaio.

La Roma vuole solo soluzioni a titolo definitivo e un'offerta cash non inferiore ai 30 milioni. Elementi che rendono l'addio già in questa finestra di mercato difficile, ma non impossibile. Così come altrettanto complicato sta diventando il tema del rinnovo, visto il contratto in scadenza a giugno 2024 e la distanza tra domanda e offerta che resta ancora ampia. A far rumore, poi, qualche malumore di troppo degli ultimi giorni, nonostante il giocatore si alleni regolarmente a Trigoria dopo aver saltato la gara con la Fiorentina per influenza. E questi malumori rendono il caso Zaniolo ancora più complicato.