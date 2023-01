Zaniolo può portare Shomurodov al Toro

Zaniolo ha rotto con la Roma. Ha chiesto di non essere convocato per il match dei giallorossi a La Spezia e quindi sarà ceduto. E proprio la sua partenza può spalancare la porta del Toro a Shomurodov, che i granata stanno corteggiando da tempo. L’ostacolo, per ora insormontabile, è che i giallorossi chiedono l’obbligo di riscatto, mentre i granata puntano al semplice prestito con diritto. Ma - sottolinea 'Tuttosport' - grazie a Zaniolo qualcosa potrebbe cambiare perché con la sua cessione la Roma porterebbe a casa una cifra alta che rinforzerebbe in maniera importante il bilancio e a questo punto non avrebbero più la necessità di monetizzare l’affare Shomurodov. Il Lille sta seguendo la situazione con particolare attenzione, sembra arrivato a offrire 12 milioni ma la voce è ancora tutta da verificare.