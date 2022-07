Zaniolo più Koulibaly: Juve, scatta la fase due

I fuochi d’artificio Di Maria-Pogba lanciano la Juventus in una settimana che potrebbe essere altrettanto scoppiettante. Tutto (o quasi) dipenderà da Matthijs de Ligt , appena rientrato a Torino, e dalle super offerte di Bayern (soprattutto) e Chelsea. Domani, salvo cambi di programma, anche i campioni di Germania saranno in Italia per provare ad assicurarsi l’ex Ajax. Se davvero, come sembra, i tedeschi caleranno sul tavolo una proposta irrinunciabile ( 90 milioni con i bonus ), la Juventus prima monetizzerà e poi darà il via alla “fase 2” del mercato. Un contrattacco con in testa due grandi obiettivi: Nicolò Zaniolo e Kalidou Koulibaly .

L’operazione più calda - riporta Filippo Cornacchia su'Tuttosport' - è quella per il jolly d’attacco della Roma. Bianconeri e giallorossi, dopo l’incontro Cherubini-Pinto di qualche settimana fa, continuano a lavorare a distanza per trovare un buon compromesso. A Trigoria sono freddi sulle contropartite (Arthur o Zakaria), ma hanno aperto a una formula creativa: prestito oneroso (10 milioni) con riscatto nel 2023 (40 milioni più bonus). Il mancato rinnovo (scadenza 2024) ha convinto la Roma a sacrificare l’azzurro in nome del bilancio e per avere maggiori risorse per esaudire i desideri di José Mourinho. Proprio per questo i giallorossi vorrebbero risolvere la questione in tempi brevi. Non a caso ieri Zaniolo ha guardato dalla tribuna di Trigoria la prima amichevole stagionale della Roma. Ufficialmente l’ex interista è stato escluso dal test contro i dilettanti del Trastevere per motivi fisici ("lombalgia"), ma in realtà c’è di mezzo il mercato. In settimana sono previsti nuovi contatti. La cessione di De Ligt potrebbe garantire alla Juventus la forza giusta per percorrere gli ultimi metri per Zaniolo. Ma anche per dare l’assalto a Koulibaly.