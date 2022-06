Zaniolo e De Ketelaere, il Milan vuole la coppia

Con un accordo che scade il 30 giugno del 2024, non c’è dunque nessuna fretta per trovare un’intesa

Anche se non si è capito cosa voglia fare la Roma con Zaniolo, certamente l’ex interista è un profilo che interessa, e non poco, al Milan si legge su Tuttosport. Sia perché viene ritenuto un giocatore con ancora grandi margini di crescita, sia perché il Milan si è reso conto che ha bisogno di infilare nella rosa anche qualche giocatore cresciuto calcisticamente in Italia, per rispondere al meglio alle richieste regolamentari.

Il Milan valuta Zaniolo 35 milioni, ma la Roma non si sa perché, è convinta che quello non sia il suo prezzo, per spaventare eventuali acquirenti, ha cominciato a chiedere 60 milioni. Cifra che Maldini non spenderà mai per Zaniolo né per altri profili. Al tempo stesso a Roma segnalano i primi passi di avvicinamento per il rinnovo.

La prossima settimana Claudio Vigorelli, agente dell’attaccante giallorosso, dovrebbe incontrare il general manager Tiago Pinto. In ballo il prolungamento del contratto ma, soprattutto, l’adeguamento dello stipendio voluto dal calciatore. Con un accordo che scade il 30 giugno del 2024, non c’è dunque nessuna fretta per trovare un’intesa.