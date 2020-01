Zaniolo corre per la Juve

Zaniolo è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è pronto a sfidare la Juventus, scrive Stefano Carina su “Tuttosport”. Da bambino, come ha confidato la mamma in passato (“Sì, da bambino tifava Juve, anche se non è mai stato un tifoso sfegatato”) Nicolò nutriva una simpatia per i colori bianconeri e nell’adolescenza questa debolezza si è trasformata in qualcosa di più, come confermano alcuni post su Facebook tra il 2013 e il 2014 (“Salutate la capolista” o “La Juve per la 32esima volta è campione d’Italia”). Un anno fa un pizzino lasciato dal ds Paratici in un ristorante milanese ha svelato la corte della Juventus al giovane talento giallorosso. Poi Zaniolo ha firmato il rinnovo con la Roma fino al 2024 e adesso, con l’arrivo di Friedkin, sembra impossibile che possa essere sacrificato sull’altare delle plusvalenze. Ora i bianconeri se lo ritrovano avversario domenica come una delle certezze della squadra di Fonseca.