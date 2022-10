Zalewski, il futuro re

L’esterno giallorosso, classe 2002, è uno dei venti talenti del calcio europeo in lizza per la vittoria del Golden Boy 2022

L’esterno giallorosso, classe 2002, è uno dei venti talenti del calcio europeo in lizza per la vittoria del Golden Boy 2022 e, al contempo, è già un riferimento di quella Polonia che si appresta a volare in Qatar.

“Di primo acchito, quando mi era stata affidata quella straordinaria annata, mi aveva impressionato la sua qualità tecnica. Ma che sappiano dare del tu al pallone, a quell’età, sono in tanti. Lui, come soltanto i giocatori di livello superiore, abbinava già un altro tipo di qualità, quello per le scelte sempre giuste nella giocata. Limiti? Era decisamente leggerino, anche se per la tipologia di calcio nei suoi piedi ha sempre limitato i contrasti con gli avversari. Ma l’ho rivisto qualche mese fa e, ora, mi sembra più strutturato“.