Torino-Shomurodov, sì ma è braccio di ferro

Vagnati sa che Juric andrebbe convinto oggi per farlo prolungare domani, ma che girando e rigirando il salvadanaio a disposizione vede uscire spiccioli, come riporta Tuttosport. Quelli che pensa di poter tirare fuori per mettere le mani su Eldor Shomurodov. Il dt granata vorrebbe procedere con un prestito oneroso con diritto di riscatto: un milione per il primo, una dozzina per il secondo. Tanti, troppi per l’attuale valore dell’attaccante.