Torino-Shomurodov: è sì. In ballo la formula

I giallorossi spingono per la cessione ai granata dell'uzbeko, ma senza scambio con Kumbulla: non c'è accordo sulla formula

Una frenata e un’accelerata: l’asse Roma-Torino resta caldo nelle due direzioni, tra giallorossi che interessano ai granata e viceversa. Se fonti interne al club capitolino frenano al capitolo Kumbulla - Mourinho per la sua difesa a tre ha poche alternative -, d’altro canto aprono, anzi meglio caldeggiano il passaggio in granata di Eldor Shomurodov. Nel Toro - scrive 'Tuttosport' - se la giocherebbe con Pellegri. La Roma vuole liberarsi dell’uzbeko, il Toro ha bisogno di una punta: le volontà coincidono, ma i due club non sono allineati sulla formula da adottare per certificare il passaggio di Shomurodov alla corte di Juric, a cui però servirebbe la versione dell’uzbeko vista a Genova. Quello di Roma, non è elemento che possa invertire il trend granata in quanto a concretezza sotto porta.