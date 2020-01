Suso per Under: l’idea del Milan

Il mercato in entrata del Milan passa dalla cessione di Suso. Lo spagnolo è finito ai margini del progetto tecnico del club, ieri pomeriggio il giocatore si è recato a Casa Milan – da solo senza rappresentanti – e ha esternato la sua insoddisfazione arrivando a confermare la sua volontà di voler andare via. Dall’altro lato, l’area sportiva milanista gli ha confermato come sia necessario che arrivino delle proposte concrete per il suo cartellino da almeno 25 milioni oppure che venga fatta pervenire sul tavolo di Boban, Maldini e Massara un’ipotesi di scambio con un giocatore gradito al Milan.

Il Milan – sottolinea ‘Tuttosport’ – vuole monetizzare e al momento l’unico scambio che imbastirebbe volentieri è quello con la Roma per Cengiz Under . Ma i giallorossi, che vorrebbero anche un conguaglio a loro favore, non vogliono privarsi del turco adesso, anche perché l’infortunio di Zaniolo potrebbe dargli maggiori chance di giocare e di rivalutarsi in vista di giugno. Anche la pista Politano non è da spegnere definitivamente, ma il ragazzo spera di tornare alla Roma . Il Milan, nell’ipotetico scambio Under-Suso prenderebbe anche Juan Jesus , che può fare sia il centrale sia il terzino sinistro.