Su Bereszynski ci sono più club: anche la Roma

Bereszynski è nel mirino della Roma e non solo del Torino. I dirigenti giallorossi stanno infatti cercando un terzino destro che prenda il posto di Karsdorp dopo la vibrante rottura con Mourinho. Il suo agente, Bazej Telichowski, come scrive Tuttosport non ha affatto negato, non a caso, la possibilità che il suo agente parta a gennaio. "Le partite della Polonia al Mondiale sono state seguite anche da grandi club come la Roma e, a quel che mi risulta, Bereszynski è finito sui taccuini di più società".