Stage azzurro, Mancini ne chiama 69: presenti Missori, Faticanti e Mannini

I giocatori convocati dal commissario tecnico saranno divisi in due gruppi di lavoro

Il 2022 azzurro si chiuderà con uno stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale, che si terrà da martedì 20 a giovedì 22 dicembre nel Centro Tecnico Federale di Coverciano. I giocatori convocati dal ct Roberto Mancini, riporta Tuttosport, saranno divisi in due gruppi di lavoro: da martedì a mercoledì mattina si raduneranno quelli di Serie B. Mercoledì pomeriggio e giovedì mattina sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all'estero. Lo stage rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla Figc con l'obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni. Nel secondo gruppo scelto dal commissario tecnico ci sono tre giovani della Roma: Filippo Missori (difensore), Giacomo Faticanti (centrocampista) e Mattia Mannini (centrocampista).