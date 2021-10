Smalling si ferma ai box tre settimane

Lesione al flessore della coscia destra: Roma nei guai. Un 2021 da incubo: in campo solo 1359 minuti

È un calvario quello di Smalling in giallorosso. Come sottolinea Stefano Carina su 'Tuttosport' , un nuovo stop per il centrale inglese. Uscito nel secondo tempo dell'ultimo match all' Olimpico contro l' Empoli , è stato sottoposto ieri agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra. Saranno almeno tre le settimane di stop. Fino ad ora aveva disputato 6 partite tra campionato e coppa, ora salterà Juventus, Napoli e Bodo .

Il lavoro a Trigoria è ripreso intanto, ma non erano presenti i nazionali (13). Non solo Smalling, assente dal campo anche Zaniolo che a seguito del lieve affaticamento muscolare che non gli ha permesso di rispondere alla convocazione della Nazionale, ha svolto a parte delle terapie. Il numero 22 avrà tutto il tempo che serve per prepararsi al meglio in vista del tour de force che attende la squadra nel mese di ottobre.