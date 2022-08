Samp, oggi le visite per Villar

Gonzalo Villar sarà oggi a Genova per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla Sampdoria, dopodiché potrà finalmente mettersi a disposizione di Marco Giampaolo , come riporta Tuttosport.

Il centrocampista arriva dalla Roma dopo una stagione di luci e ombre al Getafe. La sua voglia di riscatto è tanta e potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista a Genova dove arriva come primo vero rinforzo per il centrocampo di Giampaolo. Lui che può giocare anche come vertice basso davanti alla difesa, nel 4-1-4-1 del maestro.