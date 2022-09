Roma, appello Special

Il calciomercato è chiuso, l'Udinese incombe, ma Josè Mourinho non si accontenta mai. Perché se questa sera non ci sarà gestione alla Dacia Arena in difesa, la speranza è che possa esserci nelle prossime gare. Come scrive Dario Marchetti su Tuttosport, i nomi nella lista del general manager Pinto sono due: Zagadou, ex Dortmund e sul quale c'è qualche remora per lo storico di infortuni, e Denayer, ex Lione. Nel frattempo, però, lo Mourinho dovrà lavorare con quello che ha a disposizione e ai complimenti per il mercato condotto dalla società, aggiunge il suo parere su un pensiero espresso dal general manager. "Non sono d'accordo quando dice che possiamo abbassare Cristante tra i centrali, perché poi chi mettiamo a centrocampo? Noi siamo questi, un po' corti in alcuni ruoli".