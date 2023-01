Roma-Zaniolo: è rottura! Niente trasferta a La Spezia

La rottura ormai è insanabile, perché Nicolò Zaniolo ha deciso di tirarsi fuori dalla trasferta a la Spezia non mettendosi, in quanto non si sente sereno, a disposizione di Mourinho. Una decisione - riporta Stefano Salandin su 'Tuttosport' - che ha indispettito parecchio il club che spera di cederlo entro fine a gennaio, altrimenti si adombra persino la possibilità di arrivare al divorzio interno per vivere l’ultima parte di stagione da “separati in casa”. Il suo agente è al lavoro a testa bassa per cercare una soluzione. Impresa non semplice perché la Roma parte da una valutazione di 40 milioni e il giocatore ne chiede almeno 6 per l’ingaggio, con la solita Premier in prima fila. Contatti ci sono stati con l’Arsenal, con il Tottenham, sondaggi anche di West Ham, Leeds e altri club di metà classifica. La Roma, in ogni caso, non vuole scendere sotto i 35 milioni anche perché il 15 per cento della vendita dovrà essere girato all’Inter. Il ds Pinto ha fretta anche perché i soldi incassati dalla cessione di Zaniolo serviranno per andare all’assalto decisivo del Sassuolo per Frattesi.