Roma: priorità alle cessioni. Un’intera squadra in uscita

Guido Fienga ha lasciato Londra dopo l’incontro con Ryan Friedkin. Insieme al figlio del presidente il Ceo giallorosso ha definito le strategie del mercato, riporta Stefano Carina su Tuttosport. La prima mossa da fare è accelerare sulle cessioni. Florenzi, Fazio, Jesus, Olsen, Pau Lopez, Schick: i giocatori con le valige pronte non mancano. Un discorso che riguarda che Under, che a bilancio sta a 7,2 milioni e su cui a Trigoria sperano di materializzare un’ampia plusvalenza. Per il turco i discorsi con il Napoli sono vivissimi.