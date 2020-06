Roma, la Juventus alza il pressing su Under e Kluivert: sale l’ipotesi Romero per i giallorossi

Tra Roma e Juventus restano diversi nomi in ballo. Ed è probabile che – scrive ‘Tuttosport’ – se si potesse spendere in libertà l’arrivo di Nicolò Zaniolo a Torino e il contemporaneo sbarco di Federico Bernardeschi nella capitale sarebbero assolutamente possibili. Non è così. A Paratici piace molto il classe ’99 e James Pallotta non si opporrebbe all’eventuale acquisto del carrarino, però esiste un doppio problema: ambientale ed economico. Il nome che il patron della Roma non vorrebbe assolutamente sacrificare è proprio quello di Zaniolo. E c’è anche il nodo ingaggio, dal momento che Bernardeschi guadagna molto per i parametri dei giallorossi: lo stesso ostacolo che, eventualmente, ci sarebbe anche per Daniele Rugani.

Di sicuro le due società stanno parlando di più operazioni incrociate. Da ieri il pressing bianconero su Cengiz Under e Justin Kluivert è più consistente, mentre sul fronte capitolino sta prendendo quota il 20enne Cristian Gabriel Romero, ora in prestito al Genoa e che tornerà alla base per poi essere presumibilmente girato altrove. La Roma apprezza il difensore argentino, ma questo non basta: conta, piuttosto, il gioco di incastri con relativa plusvalenza. A bilancio i due romanisti in coppia pesano come l’ex Belgrano: altro punto da mettere sul tavolo della discussione.

Ulteriori elementi di cui si parlerà nel corso del vertice già programmato tra i club sono il centrocampista Rolando Mandragora da un lato, il 2001 Alessio Riccardi dall’altro. Obiettivi tutt’altro che nuovi su entrambe le sponde, considerato l’appeal giallorosso nei confronti del regista mancino mentre al momento in chiave juventina non sembra invece godere dello stesso fascino Bryan Cristante.