Roma-Juve, scambi in vista: Zaniolo difficile, ok Kluivert o Under per Rugani

Dopo il baratto delle scorsa estate tra Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini, Juventus e Roma ragionano su nuovi puzzle. I nomi sul tavolo sono tanti. Ruoli, valutazioni e possibilità di riuscita sono diverse, riporta “Tuttosport”. Da una parte Nicolò Zaniolo, Cengiz Under, Justin Kluivert e Bryan Cristante, senza dimenticare il giovane Alessio Riccardi (oggetto di ragionamenti già un anno fa). Dall’altra Federico Bernardeschi, Daniele Rugani, Rolando Mandragora, con la possibilità di aggiungere al mazzo anche Cristian Romero.

La Roma vorrebbe evitare la cessione di Zaniolo, ma se il mercato e il bilancio obbligassero il club di James Pallotta a sacrificare l’ex interista, Juventus e Roma potrebbero riprendere un discorso già abbozzato (però poi subito accantonato) in inverno. Cioè un baratto tra Zaniolo e Bernardeschi. Zaniolo vorrebbe restare a Roma, ma naturalmente se la società gli chiedesse un “aiuto” in nome dei conti il ragazzo non si opporrebbe. Il feeling tra Juventus e Roma non è un dettaglio, però anche sul gioiellino della Nazionale di Roberto Mancini sono vigili diversi club stranieri (occhio al Liverpool).

Occhio a un’altra opzione. Rugani, vicinissimo alla Roma già ad agosto, potrebbe raggiungere Trigoria con uno tra Under e Kluivert destinato al tragitto opposto. La Juventus, con il recupero dell’intoccabile Demiral, avrà cinque centrali (gli altri sono De Ligt e i senatori Chiellini e Bonucci) e a Rugani potrebbe non dispiacere una stagione da protagonista assoluto nell’anno dell’Europeo. Under e Kluivert, sono considerati molto più che sacrificabili dalle parti di Trigoria.

Negli appunti di Paratici e dei dirigenti giallorossi trovano spazio ancora Mandragora e Cristante, il cui baratto è oggetto di riflessioni da mesi.