Maitland-Niles, in arrivo dall’Arsenal, si aggiunge a Smalling, Abraham & C.

Una Roma formato Premier. E non solo perché in rosa ci sono Rui Patricio, Smalling, Mkhitaryan e Abraham che in Inghilterra hanno già giocato. A breve, infatti, si aggiungerà anche Maitland-Niles . Il gm Pinto sta lavorando con l'Arsenal offrendo la formula del prestito con diritto di riscatto : 750 mila euro subito, 10 a fine stagione. Il calciatore, dopo aver parlato con Mourinho e aver ricevuto rassicurazioni da Abraham, si è deciso ad accettare la proposta giallorossa. Come scrive Stefano Carina su 'Tuttosport', altro nome sul quale sono state chieste informazioni, ad esempio, Mohamed Elneny , mediano in scadenza tra 6 mesi .

Appena 6 presenze in campionato, per ora in stand-by visto che il ragazzo parteciperà alla coppa d'Africa con l'Egitto e rischierebbe di essere a disposizione soltanto a febbraio. Per questo motivo si lavora ormai da settimane per strappare Grillitsch, in scadenza a giugno, all'Hoffenheim. In questo caso, però, la società tedesca chiede un indennizzo di 5-6 milioni. Altro nome da non scartare è quello di Loftus-Cheek del Chelsea. Se poi dovesse entrare della liquidità grazie alle cessioni, allora si potrebbero fare discorsi diversi ed entrare magari in competizione per Kamara del Marsiglia.