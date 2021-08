Roma, cedere i big per far felice Mourinho

Olsen e Florenzi pronti a salutare. Il club poi si getterà alla ricerca di un centrocampista

Cedere prima di acquistare. Il mantra che è comune a tutte le squadre della Serie A arriva anche in Portogallo, dove si sta allenando la Roma in questi giorni. Ed è chiaro anche a Mourinho, che non parla da giorno della sua presentazione. I famosi regali richiesti per il momento sono Rui Patricio, Vina e Shomurodov. Un po' poco per ambire allo scudetto, scrive Stefano Carina su Tuttosport. Le altre non se la passano di certo meglio, ma squadre come Juventus e Atalanta partono da una base certamente superiore. Solo cedendo i big tra gli esuberi la Roma troverebbe il cash necessario per muoversi sul regista. Olsen e Florenzi sono pronti a salutare.