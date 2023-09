Roma: avanti con Dybala-Lukaku

Se è vero che nulla accade per caso, non può certo essere una coincidenza che le prime vittorie della stagione giallorossa siano arrivate dopo il pieno recupero di Paulo Dybala, scrive Dario Marchetti su Tuttosport. Da Josè Mourinho è stato definito la "luce della squadra" o "il nostro Mbappe", ma per i tifosi romanisti la sua presenza in campo sta diventando sempre più simile alla provvidenza divina. Più indispensabile anche di Romelu Lukaku, perché quando tutta la Roma non girava a Tiraspol, compreso Big Rom, a chiudere la pratica ci ha pensato l'argentino, regalando una vittoria in trasferta che alla Roma mancava dall’8 aprile scorso contro il Torino. Una maledizione che anche in questa stagione si è abbattuta sull'ex Juve, costretto al forfait nella ripresa della gara con il Verona al Bentegodi, vinta dal Verona per 2-1. Uno stop che ha frenato la preparazione del 21 giallorosso, tornato ora a buoni livelli e che domani, di nuovo contro il Torino, vorrà provare a regalare il primo successo in A lontano dall'Olimpico da quell’8 aprile scorso. Oggi, invece, verranno sciolte le ultime riserve su Smalling e Pellegrini che sosterranno il provino de finitivo per capire se potranno partire con il resto della squadra per Torino e essere utili a partire dalla panchina.