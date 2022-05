Rama, Premier Albania: “Tiferò Roma per Draghi. Mourinho ha cambiato la squadra”

Le parole del presidente: "Tifo per l'Italia e per gli italiani in ogni sport. Poi la Roma è diventata speciale grazie allo Special One, che in passato mi ha fatto tradire la mia fede juventina"

Redazione

Raggiunto da Tuttosport, il Premier albanese, Edi Rama, ha raccontato come Tirana si sta preparando per la finale di Conference in programma la prossima settimana tra Roma e Feyenoord. Queste le sue parole:

Per la finale c'è grande richiesta di biglietti. E' preoccupato per i tanti tifosi e l'ordine pubblico? "Preoccupato no. Per noi è una prima volta. Spesso chi viene qui poi vuole tornare perché trova una bella capitale, spiagge pulite, ma soprattutto tano calore umano. In quanto ad accoglienza saremmo da Champions League".

Una delle due finaliste è italiana, la Roma. E' contento? "Contentissimo, fin da piccolo tifo per l'Italia e per gli italiani in ogni sport. Poi la Roma è diventata speciale grazie a Mourinho, che in passato mi ha fatto tradire la mia fede juventina. Sarò allo stadio con un amico fortemente romanista come D'Alema. Ma dovrò sostituire un altro giallorosso, il Premier Draghi che non potrà essere a Tirana, mi ha scritto di sostenere la Roma per lui".

Ha conosciuto Mourinho? Pensa di farle qualche regalo? "Spero di incontrarlo, ma del regalo preferisco non parlare".

Il portoghese è più famoso di tutta l'Albania, che effetto fa? "Ma che discorsi. Se non fosse più famoso dell'Albania e del Portogallo stesso non avrebbe le carte in regola per chiamarsi Mourinho".

Chi è il suo giocatore della Roma preferito? "Il popolo dell'Olimpico. E' incredibile come sostenga Mourinho e credo che se giocatori e società lo seguiranno come fanno i mostri da combattimento sugli spalti, lo Special One può scrivere una pagina importante di storia della Roma".