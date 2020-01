Petrachi: beffa per Cairo? Il caso del ds verso l’archiviazione

Dopo la vittoria di domenica sera all’Olimpico, Urbano Cairo aveva dribblato le domande in questione: “Petrachi? Non l’ho visto”, scrive Simone Di Stefano su “Tuttosport”. Il patron del Toro aveva forse annusato puzza di bruciato sull’inchiesta che riguarda l’attuale ds giallorosso. E che, stando a quanto trapela dalla Procura Federale, va verso la l’archiviazione per l’indagine che lo vedeva sospettato di aver iniziato a lavorare nella Capitale mentre era ancora sotto contratto al Torino, con un contratto fino al 2020. Per Petrachi si parlava di un’inibizione di alcuni mesi che gli avrebbero inficiato la possibilità di effettuare operazioni di mercato, entrare negli spogliatoi durante le partite e prendere parte a qualsiasi attività. Dal tutto al nulla, il passo sembra breve. Complice anche l’avvicendamento ai vertici della Procura Figc a seguito delle dimissioni di Pecoraro e i compiti di indirizzo ora passati al vicevicario Giuseppe Chinè. Archiviazione che farebbe arrabbiare Cairo, che in questa vicenda rischia di passare per quello che ha alzato un polverone per nulla.