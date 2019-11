Occasione: Florenzi in saldo

Alessandro Florenzi, riporta Tuttosport, è un nome che circola nei corridoi della sede dell’Inter da anni, ma adesso che in panchina c’è Antonio Conte, che da ct della nazionale gli fece giocare 17 delle sue 25 partite alla guida degli azzurri, il suo profilo è tornato a essere seguito con attenzione. E’ successo in estate, potrebbe tornare d’attualità a gennaio, soprattutto se la situazione di Florenzi a Roma non dovesse cambiare. Il giocatore, è evidente dalle scelte di Fonseca dell’ultimo mese, è diventato la terza scelta per il ruolo di terzino e un’alternativa agli esterni d’attacco. Una posizione che non potrà digerire a lungo, anche in considerazione degli Europei dove sarà invece uno dei 23 di Mancini come ribadito dal ct nella conferenza di lunedì a Coverciano. Florenzi deve giocare e se non potrà farlo nella “sua” Roma si guarderà altrove. Sul giocatore ci sono già stati sondaggi di tantissimi club: dalla Fiorentina alla Sampdoria, passando per il Lione dell’ex tecnico giallorosso Garcia, ma l’Inter è un’opzione da non scartare.

E’ vero, Conte vorrebbe un elemento più fisico, ma Florenzi è un giocatore che conosce benissimo la Serie A, ha capacità tecniche e tattiche oltre a un’esperienza internazionale importante, con 34 presenze in nazionale e 40 gare nelle coppe europee. Potrebbe essere quell’opportunità di cui parlava Marotta, visto che la Roma potrebbe anche cederlo in prestito con diritto di riscatto. Sempre che Inter e Roma non imbastiscano uno scambio: ai giallorossi, infatti, potrebbe interessare Politano, soprattutto se a gennaio dovesse essere ceduto Perotti, un altro elemento che non sembra rientrare nei piani di Fonseca.