Mourinho-Zhang, imbarazzi Inter

L'amore dei tifosi per il portoghese, ma con l'ambiente il rapporto è gelido

Ovviamente il fatto che Mourinho abbia deciso di tornare in Italia in un altro club diverso dall'Inter, è servito - sottolinea 'Tuttosport' - a indispettire gli irriducibili del tifo. Lo “Special” però aveva già dimostrato in Inghilterra la sua filosofia, passando dal Chelsea al Manchester United e poi al Tottenham. Mourinho, però, probabilmente avrebbe davvero preferito tornare all’Inter. Mou, infatti, dopo l'esonero con il Manchester United arrivato il 18 dicembre 2018, per diverso tempo aveva inviato segnali a Milano. Una parte dell’Inter probabilmente aveva anche pensato al suo grande ritorno, ma Beppe Marotta, approdato a Milano proprio nel dicembre 2018, aveva fin da subito chiuso la porta perché il suo obiettivo era Antonio Conte. Tant’è vero che l’8 febbraio scorso, prima della partita di Coppa Italia, lo stesso ad nerazzurro aveva così liquidato l’argomento: "Se abbiamo mai pensato di riprendere Mourinho all’Inter? No, non c’è mai stata questa considerazione". Parole trancianti che non avevano lasciato indifferente Mourinho che prima della partita, così come accaduto ieri e pure alla vigilia della gara d’andata in campionato (3 dicembre), aveva annullato la conferenza stampa. Tre gare in stagione contro l’Inter e tre silenzi preventivi.