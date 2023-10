Mourinho si difende con Dier

Caccia al centrale. La Roma ha già le idee chare in vista della riapertura del calciomercato fissata per iì prossimo 2 germaio, scrive Nicolò Schira su Tuttosport. Tutte le strade portano, infatti, in un'unica direzione: quella del difensore. Un tassello fortemente richiesto da José Mourinho e pure a gran voce. Secondo lo Special One, infatti, la rosa giallorossa sarebbe al momento carente nel pacchetto arretrato. Tra l'altro nel mese di gennaio saluterà, per un circa un mese, la squadra uno degli attuali titolari: l'ivoriano NDicka partirà, infatti, per andare a giocare la Coppa d'Afnca con le sua Nazionale. Una grave perdita per Mou, che - non a caso - ha chiesto alla propria dirigenza di accelerare e iniziare a setacciare il mercato. I paletti dell'accordo stipulato con l'Uefa per il Settlement Agreement sono densamente stretti e c'è la seria sensazione che nella Capirale arriverà un innesto a costo (quasi) zero. Spunta il nome preferito dal tecnico portoghese, quello di Eric Dier, pupillo di Mourinho durante la sua avventura sula panchina del Tottenham. Il centrale classe 1994 è in scadenza di contratto con gli Spurs e non sembra affatto intenzionato a rinnovare.