Mourinho-Roma, avanti fino al 2026

In silenzio, come da tradizione della casa (“as usual” come metterebbero loro, se appunto commentassero), i Friedkin hanno deciso non solo che sia utile che José Mourinho resti alla Roma, ma che ci resti con una garanzia di operatività futura e dunque di ulteriore autorevolezza: ecco, dunque, che, come riporta Stefano Salandin su Tuttospoprt, a breve ci sarà il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024, di altri due anni per permettere al tecnico portoghese dì sentire la squadra più sua di quanto non lo sia già. Mourinho ha sempre chiesto alla dirigenza la possibilità di alzare il livello della rosa. Il primo rinforzo dovrebbe essere Houssern Aouar centrocampista dell’Olympique Lione e della Nazionale algerina che arriverà da svincolato. Altri due “parametri zero” vicinissimi ai giallorossi sono il difensore francese Evan N’Dicka dall’Eintracht Francoforte e Youri Tielemans, centrocampista belga liberato dopo l’amara retrocessione del Leicester a cui è però interessato anche il Galatasaray. Non solo parametri zero, visto che ieri il ds Tiago Pinto ha incontrato l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, per tornare alla carica sull’antico sogno Frattesi, richiestissimo anche da Juventus e Inter.