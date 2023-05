Mourinho, magie e tanti dubbi. Il rinnovo è un rebus

Seconda finale in altrettanti anni: se non è José Mourinho l'uomo dei record diteci allora chi, scrive Dario Marchetti su TuttoSport. Ma se Pellegrini individua nello Special One l'artefice della crescita europea giallorossa, il tecnico rispedisce i complimenti al mittente, dicendo di essere "onorato di allenare questi ragazzi" che in un video sui propri social definisce guerrieri. Ma nemmeno il tempo di far passare la sbornia da finale che il portoghese ha dovuto fare i conti con una realtà che vede il suo futuro a Roma ancora incerto e alle prese con il deferimento della procura federale per "giudizi lesivi al direttore di gara Chiffi e al movimento arbitrale". Il futuro dello Special One è rimandato a dopo Budapest e anche una vittoria in Europa League non è garanzia di una sua permanenza. L'allenatore vuole rassicurazioni tecniche oer esssere compettivo anche in campionato, ma dall'offerta di allenare il Portogallo a oggi il discorso con i Friedkin non è stato ancora affrontato.