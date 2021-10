Mou per sfatare la maledizione Juve

Da quando è nato lo Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium), i bianconeri hanno affrontato la Roma ben 12 volte vincendo 11 volte

Per una trasferta maledetta serve una cura speciale, e chi di meglio dello Special One? Domenica andrà in scena Juventus-Roma come posticipo dell’ottava giornata di campionato. Da quando è nato lo Juventus Stadium (oggi Allianz Stadium), i bianconeri hanno affrontato la Roma ben 12 volte vincendo 11 volte, scrive Stefano Carina su Tuttosport. L’unica vittoria capitolina in realtà però sembrava più un amichevole. Era l’ultima giornata del 2020 e entrambe le squadre, guidate da Sarri da un lato e Fonseca dall’altro, hanno schierato le riserve. Lo score di queste 11 vittorie juventine è impressionante: 24 reti della Vecchia Signora, solo 4 dei giallorossi.