Milan, si cerca lo sconto per Florenzi tenendo sott’occhio Zaniolo

Non è ancora fissata la data in cui Milan e Roma si incontreranno per definire il riscatto di Alessandro Florenzi, ma la strategia è ben chiara in entrambi i club, come riporta Tuttosport. Partendo da un punto comune: la Roma è ben disposta a cedere Florenzi a titolo definitivo, il Milan è ben contento di acquistarlo ugualmente a titolo definitivo.