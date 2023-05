Milan, idea El Shaarawy. Se la Roma lo molla…

A volte ritornano. Il Milan sta valutando il profilo di Stephan El Shaarawy, 31 anni il prossimo 27 ottobre, in scadenza di contratto con la Roma. Come riportato da Tuttosport, il "Faraone" in rossonero ha già giocato fra il 2011 e il 2015, mettendo insieme 102 presenze con 27 gol, 16 dei quali nel campionato '12-13, la sua miglior annata a livello personale. Il Milan sta pensando a El Shaarawy perché quasi sicuramente andranno via i giocatori che in questa stagione si sono alternati a sinistra alle spalle di Leao: in bilico il deludente Rebic, sul mercato Origi. Dunque riuscire a mettere le mani su un parametro zero, duttile tatticamente e per di più italiano, e il Milan ha la necessità di aumentare il proprio numero di giocatori cresciuti calcisticamente nel nostro paese, potrebbe essere una soluzione conveniente. Detto questo, El Shaarawy al momento vorrebbe rimanere a Roma. L'attaccante è anche disponibile a ridurre il suo ingaggio, attualmente di 3.5 milioni, il problema è che nessuno del club giallorosso, in primis il ds Pinto, si è fatto finora vivo con il giocatore e il suo entourage.