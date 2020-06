Mercato, Torino avanti per Bonaventura. La Roma si defila

Per tanto è tempo è stato un obiettivo della Roma, e con la mediazione di Raiola sembrava un affare quasi fatto. Jack Bonaventura invece non finirà in giallorosso, come riporta Tuttosport.

La società capitolina si è defilata nella corsa al centrocampista perché impegnata a mettere in ordine la situazione finanziaria del club.

Il Torino lo vuole a tutti i costi, ha il gradimento del giocatore, e l’ultimo scoglio si chiama Atalanta che resta in attesa di sferrare la propria mossa.