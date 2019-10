Mercato Roma, Torino: occhi su Nzonzi

Il Torino è alla ricerca di un mediano di qualità ed esperienza. Il profilo individuato da Mazzarri e dalla società granata è quello di Steven Nzonzi. Il centrocampista francese è in prestito dalla Roma al Galatasaray, sta facendo bene giocando anche in Champions League. Non è un’operazione semplice, ma è fattibile alla luce di diversi avvenimenti. Come riporta Camillo Forte su ‘Tuttosport’, il club turco non naviga in acque calmissime a livello economico e se dovesse arrivare l’eliminazione in Champions – nel girone è ultimo con Real, PSG e Bruges – potrebbe decidere di privarsi già a gennaio del giocatore. Questa è la speranza del Torino, che altrimenti a giugno dovrebbe vedersela con la Roma: i rapporti non sono buoni, ma davanti a un‘operazione vantaggiosa i malumori verrebbero messi da parte. E in casa granata c’è qualche difensore che potrebbe far comodo ai giallorossi, soprattutto nel caso Smalling non dovesse restare. Izzo e Nkoulou sono blindati, Lyanco quasi mentre Djidji, Bremer e Bonifazi non lo sono. Si tratta di giocatori tutti scoperti da Petrachi e un’intesa non è da escludere. Anche l’ingaggio da 3,5 milioni di Nzonzi è un ostacolo che può essere superato.