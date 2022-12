Mercato Roma, si segue con interesse Doig del Verona

Il mercato di gennaio viene considerato quello di "riparazione", trovare soluzioni che facciano svoltare è ancora più complesso e in questo momento la parola d'ordine è solo una: pazienza. Uno degli obiettivi più caldi di questa sessione è Josh Doig del Verona, uno degli esterni mancini che più si è messo in mostra in questa prima fase del campionato. Sullo scozzese, come scrive Tuttosport, c'è l'interesse di Atalanta, Lazio, Roma e, soprattutto, Bologna