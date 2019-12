Mercato Roma, Florenzi tra Serie A e Spagna. Duello per Petagna, Jesus in uscita

Tra poco inizierà la sessione invernale di mercato, dove tutte le squadre di Serie A andranno a cercare l’occasione per sistemare le proprie rose. Non tutti però potranno fare fuochi d’artificio a gennaio, come ad esempio la Roma: a meno che non venga ceduto qualche esubero, difficilmente ci saranno dei grandi colpi.

CHI PUÒ PARTIRE – Da tempo il nome di Alessandro Florenzi è sulla lista dei partenti in casa Roma: sul capitano giallorosso in queste ore si è fatto sotto il Valencia. Come riporta ‘Tuttosport’, il club spagnolo ha presentato un’offerta di prestito di riscatto che si trasformerebbe in obbligo, fissato a 16 milioni, se: gli andalusi si qualificano in Champions League oppure arriva in semifinale nell’edizione attuale. Adesso starà a Florenzi decidere, che intanto valuta anche altre proposte dalla Serie A (Fiorentina e Cagliari in primis). Juan Jesus e Pastore sono altri due giocatori che a gennaio potrebbero cambiare maglia: il brasiliano piace al Bologna, mentre ‘El Flaco’ ha molti estimatori in Francia (il Lione di Garcia su tutti). Nikola Kalinic piace a Samp e Fiorentina mentre Nzonzi interessa al Torino: se i granata dovessero tornare in corsa per un posto in Europa non è da escludere l’acquisto di un centrocampista d’esperienza. L’ex Roma sarebbe l’ideale, ma i cattivi rapporti con Petrachi non aiutano la trattativa.

CHI PUÒ ARRIVARE – La Roma cerca un vice Dzeko. Se Ancelotti, neo allenatore dell’Everton, ha blindato Kean, Petrachi continua a monitorare Andrea Petagna: il centravanti della Spal è considerato il sostituto ideal del bosniaco. Ma su Petagna non c’è solo la squadra di Fonseca: il Torino, infatti, starebbe pensando ad uno scambio con Zaza, ma per ora la Spal non vorrebbe privarsi del suo attaccante. Così la Roma avrebbe individuato l’alternativa in Mariano Diaz, centravanti del Real Madrid, con Petrachi che lavora per il prestito. Per il ruolo di terzino l’obiettivo per giugno è Kolasinac dell’Arsenal.