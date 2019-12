Mercato Roma, Bonaventura al bivio: sondaggio dei giallorossi

Ora che il peggio è passato e l’operazione al ginocchio solo un ricordo, ecco che per Bonaventura si aprono due strade. Come scrive “Tuttosport”, da un lato c’è l’autostrada che può riportarlo in Nazionale: il reparto del centrocampo è affollato , ma il suo eclettismo e la sua esperienza possono far comodo in mezzo a tanti giocatori giovani. Poi c’è il contratto, che rischia di essere questione un po’ più spinosa. Bonaventura ha deciso di affidarsi a Raiola e tra l’agente e il Milan ci sono parecchie questioni aperte, in questo momento, che rischiano di complicare l’accordo del centrocampista. In scadenza nel 2020, attualmente guadagna 2 milioni di euro, rimarrebbe volentieri al Milan, con un aumento di ingaggio relativo, visto che nell’ultima stagione ha guadagnato il suo stipendio senza mettere piede in campo. Le sirene, però, hanno già cominciato a ronzare: da Roma hanno già fatto un primo approccio per capire se a Bonaventura la destinazione giallorossa possa interessare. Il tempo stringe, dal 1 febbraio Bonaventura sarà libero di firmare per la soluzione migliore.