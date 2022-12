Mercato, la Juve cerca un terzino: Karsdorp indietro nelle preferenze

Il budget per i bianconeri ci sarà, ma limitato: a gennaio solo l’inserimento in squadra di un esterno capace di giocare da terzino in una linea a quattro o a tutta fascia con un reparto difensivo a tre alle spalle

Un colpo di bacchetta magica, quella che finge di avere in mano quando festeggia un goal imitando Harry Potter, e McKennie potrebbe trasformarsi in Joakim Maehle scrive Sergio Baldini su Tuttosport. Fuor di metafora aldilà delle citazioni cinematografiche il centrocampista statunitense sarà un uomo chiave nelle prossime mosse bianconeri sul mercato mostra ovviamente non potranno che essere più condizionate che mai dall’attenzione al bilancio. Il budget ci sarà, dunque, ma non sarà certo illimitato e dovrà, come d’altra parte è sempre avvenuto, essere alimentato anche dagli incassi delle cessioni a maggior ragione per quanto riguarda eventuali movimenti sul mercato di gennaio o meglio, l’eventuale movimento sul mercato di gennaio perché di uno si tratterebbe ossia l’inserimento in squadra di un esterno capace di giocare da terzino in una linea a quattro o a tutta fascia con un reparto difensivo a tre alle spalle. In questo senso l’idea più malleabile sotto questo aspetto, vista la rottura con il giocatore potrebbe rivelarsi a Roma riguardo a Karsdorp, che però è indietro nelle preferenze.