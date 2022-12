Maehle e Karsdorp le soluzioni più facili per la Juventus, ma solo in prestito

La Juventus non necessariamente farà qualcosa, perché alla luce dei rientri non ci sono impellenti esigenze di rafforzare la rosa - tranne, forse, una. È quella relativa alla fascia destra. Un prestito potrebbe essere una soluzione low cost e senza impegnarsi a lungo, lasciandosi le mani libere per puntare a un colpo importante in estate, quando Cuadrado - in scadenza - avrà bisogno di un erede e non di un'alternativa. In quest'ottica, scrive Tuttosport, l'obiettivo ideale sarebbe l'olandese Karsdorp, che dopo la rottura con Mourinho dovrebbe alsciare la capitale. La Roma vorrebbe venderlo e all'estero, ma se a fine mercato la situazione non si fosse sbloccata potrebbero prendere in esame anche il prestito, per permettere al giocatore di mettersi in mostra e cederlo in estate.