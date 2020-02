L’oro di Bavagnoli: “Profondo orgoglio e responsabilità. Ora la Champions”

C on la Panchina d’Oro conquistata a Coverciano Elisabetta Bavagnoli, l’allenatrice della Roma femminile, ha un compito in più: “Fare sempre meglio il mio lavoro con grande orgoglio e responsabilità“. Lo racconta a ‘Tuttosport’ stringendo ancora fra le mani il prestigioso riconoscimento. Adesso però c’è da pensare soltanto al campo: alla prossima sfida di Coppa Italia e subito dopo alla parte finale del campionato con l’obiettivo Champions da inseguire e una residua speranza per il primo posto.