L’Olimpico è in attesa del primo gol di Abraham

Domenica la sfida all'Olimpico con il Sassuolo: Mourinho, visti gli acciaccati dalle nazionali, potrebbe disegnare un altro attacco con Perez, El Shaarawy e Zalewski

Ha bruciato le tappe e si è preso subito l’attacco giallorosso e l’amore dei tifosi romanisti. Tammy Abraham sogna la prima rete allo stadio Olimpico, magari proprio sotto la Curva Sud. Con un attaccante del genere, il capitolo Dzeko in giallorosso può dirsi già archiviato dopo appena 180 minuti. Domenica però qualcosa potrebbe cambiare nello scacchiere tattico di José Mourinho, dopo la sosta delle nazionali potrebbero trovare spazio nuovi interpreti per via del turnover obbligato. A parte Lorenzo Pellegrini, tornato a Trigoria con i soliti guai al flessore e quindi a rischio riposo, anche Zaniolo non è al meglio per una contusione e lo stesso si potrebbe riscontrare per Mkhitaryan, tornato spremuto dagli impegni con l’Armenia.