Lo Spezia si regala Shomurodov

E alla fine ha vinto lo Spezia. No la partita, ma la corsa per arrivare a Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko della Roma che faceva gola a molti dei club di Serie A, come riporta Tuttosport. Giocherà con i liguri che verseranno 1,5 milioni per il prestito e che ascoltano l’interesse della stessa Roma per Emil Holm, terzino danese classe 2000. Mourinho ha salutato così il suo attaccante: “Shomurodov è un ragazzo fantastico. Ha giocato poco e se finisce bene questa situazione in prestito, è qualcosa che lui merita”. L’accelerazione dello Spezia dimostra plasticamente come ci si stia avvicinando di corsa alla chiusura del mercato (martedì alle ore 20).