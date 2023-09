Leonardo, sarà Roma!

Il calciomercato non va mai in vacanza, è proprio il caso di dirlo. Come riportato da Nicolò Schira su Tuttosport, calciatori senza contratto ma non solo: c'è anche chi volge lo sguardo al futuro e progetta già le prime mosse in vista del 2024. È il caso della Roma che ha prenotato il gioiellino brasiliano Marcos Leonardo. Pronti 14 milioni più una percentuale sulla futura rivendita per il Santos, in modo da chiudere l'operazione alla riapertura del calciomercato a gennaio. I giallorossi, però, sono al completo davanti e potrebbero far svolgere un apprendistato di sei mesi in prestito al classe 2003. Una soluzione che garantirebbe più spazio in Serie A alla punta senza le pressioni capitoline, dove la concorrenza con Lukaku, Dybala, Belotti e Azmoun sarebbe decisamente folta oltre che temibile. A proposito di Roma: i giallorossi seguono per la prossima stagione con attenzione la crescita di Michele Di Gregorio (Monza) come possibile papabile al post Rui Patricio, in scadenza a giugno.