L’asse Roma-Juventus è sempre vivo: oggi incontro tra Fienga e Paratici

Roma e Juventus rafforzano l’alleanza di mercato e si preparano a nuovi scambi. Come riporta Tuttosport, oggi è in programma un incontro tra il ds bianconero Fabio Paratici e l’ad romanista Guido Fienga per parlare delle possibili trattative da mettere in piedi, come successo lo scorso anno quando i due club hanno difatti scambiato Luca Pellegrini e Leonardo Spinazzola, generando due plusvalenze importanti per i bilanci. I nomi sul piatto sono noti: la speranza della Juventus è arrivare a Zaniolo cedendo Bernardeschi, ma l’operazione sembra complicata. Un altro affare possibile coinvolgerebbe uno tra Under e Kluivert per Rugani, oltre alla vecchia idea di un baratto Cristante–Mandragora. Tra i possibili interessati in casa giallorossa spuntano anche Romero e Perin.